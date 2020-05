Napoli, confermata la bomba di mercato di Pistocchi: “Detto-fatto”

Maurizio Pistocchi, sul proprio account Twitter, ha scritto il seguente post: “Detto-fatto“. In molti si sono chiesti a cosa facesse riferimento il giornalista Mediaset e, dopo qualche ricerca, si è capito che il messaggio era rivolto ad una conferma di una trattativa da lui annunciata, ovvero l’accostamento di Everton al Napoli.

Questo il messaggio di alcuni giorni fa di Maurizio Pistocchi: “Bomba! Il Napoli ha presentato una offerta da 25 milioni di euro al Gremio per il cartellino di Everton Soares (96) attaccante esterno di piede destro. Secondo nostre informazioni, proposta accettata”.

La conferma della trattativa, infatti, è arrivata dallo stesso padre del calciatore brasiliano: “Il Napoli è venuto da lui e ha presentato un progetto. Dovrebbe inviare una proposta direttamente al Gremio la prossima settimana. Napoli è una bella città. Il club gioca sempre la Champions League, ha formato una buona squadra”.

A far spazio all’acquisto di Everton sarà Hirving Lozano. Il messicano, infatti, non si è ancora ambientato a Napoli e Mino Raiola gli sta trovando una nuova destinazione in Europa. Per cederlo, la dirigenza partenopea chiede non meno di 40 milioni di euro, quasi la stessa cifra per cui è stato acquistato.

Anche Rino Gattuso avrebbe dato il suo ok alla cessione di un giocatore che non sembra essere nei suoi piani. Grazie all’addio di Lozano, inoltre, si libererà un posto da extracomunitario che dovrebbe essere subito occupato dall’attaccante del Gremio.