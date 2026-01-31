sabato, Gennaio 31, 2026
Napoli, confermato il drammatico infortunio di Di Lorenzo. Conte: “Si è rotto il ginocchio”. I possibili tempi di recupero

Fonte: Wikimedia Commons.

Brutte notizie in casa Napoli. Come confermato direttamente da Antonio Conte, l’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo è purtroppo molto serio: il capitano azzurro si è rotto il ginocchio e, salvo clamorosi colpi di scena, la sua stagione può considerarsi già conclusa: “Di Lorenzo si è rotto il ginocchio, sapete benissimo cosa rappresenta per noi il capitano. Ci dicono di non lamentarci, ma c’è una serie di infortuni gravi, non infortuni normali. Fai fatica dopo a metterci una pezza. Noi lo stiamo facendo e i ragazzi vanno ringraziati. Stanno facendo delle cose straordinarie. Di Lorenzo è un pezzo da novanta, e lo abbiamo perso. Lui le giocava tutte!”

Un duro colpo per il Napoli e per lo stesso allenatore, che perde uno dei punti fermi della squadra. Di Lorenzo, leader dentro e fuori dal campo, rappresenta da anni una certezza per affidabilità, continuità e spirito di sacrificio. La sua assenza peserà non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche sotto il profilo carismatico, vista l’importanza del suo ruolo nello spogliatoio.

Secondo le prime indicazioni mediche, i tempi di recupero non saranno brevi. Il percorso riabilitativo dovrebbe richiedere almeno sei mesi, il che rende estremamente improbabile un rientro prima dell’estate. L’obiettivo realistico, dunque, è quello di rivederlo in campo solo nella prossima stagione, dopo un recupero completo e senza rischi.

Conte, in conferenza, ha espresso grande dispiacere per l’accaduto, sottolineando come la priorità assoluta sia ora la salute del calciatore. Lo staff medico seguirà Di Lorenzo passo dopo passo, evitando qualsiasi forzatura che possa compromettere il suo pieno rientro.

