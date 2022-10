Napoli, confessioni a fine match tra Osimhen e Abraham

Ieri sera è andato in onda il match tra Napoli e Roma, con la vittoria della prima per 1-0. Si è trattata, infatti, dell’undicesima vittoria consecutiva per gli azzurri che continuano mantenere la prima posizione in classifica e non intendono cedere di un passo. A fine match, Osimhen ha avuto un piccolo colloquio con Abraham: ecco cosa si sono detti.

Victor Osimhen batte Terry Abraham

Il nigeriano è stato decisivo per la vittoria contro la Roma poiché grazie al suo gol segnato all’80°, si è decisamente sbloccata la partita che ha portato successivamente i tre punti agli azzurri.

Una grande gioia per tifosi e società ma anche la testimonianza di un piccolo colloquio avvenuto tra Osimhen e Abraham. Il giornalista Oma Akatugba ha raccontato di una confessione avvenuta all’esterno dell’Olimpico tra i due giocatori. Il padre di Abraham è infatti nigeriano come il bomber azzurro, per questo hanno scambiato quattro chiacchiere amichevoli.

I due si sono lasciati andare a chiacchiere e confessioni e l’attaccante della Roma ha detto ad Osimhen: “Hai fatto dispiacere tutto lo spogliatoio col tuo gol”.