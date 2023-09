Napoli, confronto Garcia-Osimhen: il mister non tollererà più atteggiamenti del genere

C’è tensione nello spogliatoio della SSC Napoli dopo l’ennesima prestazione poco convincente. Contro il Bologna è arrivato l’ennesimo pareggio ma, a preoccupare di più, sono i gesti nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia, il quale ha ricevuto un sonoro rimprovero da Victor Osimhen quando quest’ultimo è stato sostituito.

L’edizione odierna de Il Mattino rivela cosa succederà oggi a Castel Volturno, con il mister che chiamerà a sé l’attaccante per fargli un rimprovero per lo sfogo di ieri: “E poi, ancora, quel calcio a una giacca in panchina, che pure è un altro segnale di tensione e di nervosismo”.

“Per questo oggi a Castel Volturno è previsto un altro confronto diretto tra Osimhen e l’allenatore del Napoli che non vuole altre reazioni di questo tipo: non le tollera più. Se deve usare i toni da sergente di ferro lo farà. Per Garcia, la parentesi è già chiusa. E lo è anche per Osimhem”.

Osimhen punta sempre alla vittoria, mentre Rudi Garcia ha fatto capire nelle precedenti dichiarazioni che quando non si può vincere bisogna accontentarsi del pareggio. Il mister non tollererà più atteggiamenti del genere da parte dei suoi giocatori. È lui l’allenatore e lui prende le scelte.