Napoli, contatti avviati con Gudmundsson

Il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ha condiviso recentemente importanti dettagli sulla situazione contrattuale tra il Napoli e Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportato sul suo profilo ufficiale, il club partenopeo ha avviato colloqui con il Genoa per valutare la possibilità di un trasferimento del giocatore islandese e sta cercando di anticipare altre squadre interessate.

Attualmente, il Napoli sembra essere in pole position rispetto ad altri club italiani nel tentativo di acquisire l’attaccante, il quale ha manifestato il desiderio di rimanere nel calcio italiano in un’intervista passata. Tuttavia, la Juventus resta nei paraggi, seppur con uno svantaggio apparente, avendo proposto al Genoa un’operazione che coinvolgerebbe i giovani Miretti e Barrenechea.

Gudmundsson non è l’unica alternativa

È importante sottolineare che Gudmundsson non rappresenta l’unica opzione offensiva per il Napoli, poiché molto dipenderà anche dalla strategia del nuovo allenatore. Il fervore del mercato partenopeo nel settore offensivo solleva dubbi sulla permanenza di Khvicha Kvarastkhelia, il quale ha attirato l’interesse del Paris Saint Germain.

Di Marzio ha evidenziato: “Il Napoli ha sondato il Genoa per Gudmundsson ed è oggi la squadra italiana più avanti. Non è l’unica opzione per il Napoli davanti, ma ci sono stati contatti già tra club e gli azzurri vorrebbero anticipare la concorrenza. Un passo è già stato fatto, ma intanto si è mossa anche la Juventus. Poi sarà anche il giocatore stesso a dover decidere il suo futuro. I bianconeri hanno proposto un’operazione che coinvolgerebbe anche Miretti e Barrenechea, col primo che piace a prescindere ai rossoblù”.