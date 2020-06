Napoli, contatti Berlusconi – De Laurentiis: il Monza su Gianluca Gaetano

Tra le squadre italiane più attive sul mercato figura il Monza, club lombardo con a capo Berlusconi. Come da pronostico quest’anno la squadra è riuscita a conquistare la promozione in Serie B e per tale motivo la dirigenza dovrà affrontare una sessione di mercato molto importante.

L’obiettivo dichiarato del Monza infatti è quello di risalire fino alla Serie A quanto prima, già nella prossima stagione se possibile. L’organico quindi sarà ovviamente potenziato, con acquisti mirati e di spessore.

A tal proposito qualche giorno fa durante la trasmissione ‘Sportitalia’ l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di contatti tra Silvio Berlusconi, patron del Monza, e Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli. Oggetto del dialogo tra i due presidenti è stato un calciatore azzurro che fa molto gola al club lombardo.

Si tratta di Gianluca Gaetano, talento cresciuto nella primavera del Napoli ed attualmente in prestito al Cremona in Serie B. Non ancora considerato adatto per la prima squadra, il centrocampista offensivo classe 2000 potrà così accasarsi nella squadra di Silvio Berlusconi per trovare continuità in un progetto importante ed ambizioso.

Gianluca Gaetano con il Napoli vanta anche alcune presenze in Serie A ed addirittura un’apparizione in Champions League, il tutto sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti. Chissà che un giorno il ragazzo napoletano riesca a guadagnarsi un ruolo importante nella squadra azzurra che sarà.