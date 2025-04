Napoli, contatti con Allegri se va via Conte

Secondo quanto riportato in Italia, Il Napoli avrebbe individuato nell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri il candidato ideale per sostituire Antonio Conte in panchina quest’estate, e gli aggiornamenti di giovedì affermano che negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra le parti. Anche la Roma visiona l’ex bianconero

Il Napoli potrebbe ritrovarsi a perdere Antonio Conte, con il primo candidato per la panchina che a quel punto diventerebbe Massimiliano Allegri. Anche la Roma è attivamente alla ricerca di un nuovo allenatore prima dell’inizio della prossima stagione.

Ranieri è uscito dal ritiro all’inizio della stagione per assumere l’incarico ad interim fino alla fine della stagione in corso, dopodiché passerà al ruolo di direttore. I giallorossi sono un concreto ostacolo per il Napoli, nel caso in cui Antonio Conte dovesse salutare il club azzurro.

La Roma si porta avanti

Secondo quanto riportato giovedì da Calciomercato.com, la Roma avrebbe avuto contatti con i rappresentanti di Allegri negli ultimi giorni. L’ex allenatore della Juventus è stato descritto come il candidato “da sogno” della Roma, ma il club giallorosso è consapevole dell’interesse del Milan. L’ex tecnico rossonero Stefano Pioli è un’altra opzione per la Roma in vista della stagione 2025-26. Attualmente è in Saudi Pro League con l’Al-Nassr, ma secondo quanto riferito ha una clausola di rescissione nel suo contratto che significa che potrebbe teoricamente andarsene alla fine dell’attuale stagione.

Il nome di Pioli è un altro di quelli che sarebbero finiti nel mirino del Napoli, ma una cosa esclude l’altra e, quindi, si spera che i partenopei possano trattenere ancora a lungo Antonio Conte. Il tecnico salentino sarebbe l’uomo giusto per costruire un ciclo, anche se la mancata vittoria di ieri sera lascia parecchi strascichi, con l’Inter che resta ancora fin troppo lontana. Il pericolo addio potrebbe essere concreto.