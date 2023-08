Napoli, contatti con Amrabat: occhi sul marocchino

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del campionato e il Napoli è sempre più competitivo. Dopo la beffa di Gabri Veiga, il club azzurro ha aggiunto un nuovo nome alla lista dei desiderati: stiamo parlando di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina.

Contatti tra ADL e Barone

A parlare di questo ipotetico acquisto è l’edizione odierna de Il Mattino, ma la notizia sta già facendo il giro dei più grandi quotidiani cartacei e online. “Il vecchio amico è Joe Barone, a cui il Napoli non ha voluto fare sgambetti per Vincenzo Italiano (che pure è stato vicinissimo all’ingaggio) quando ha capito che la Fiorentina puntava ancora su di lui” ha esordito il noto quotidiano.

“Ora il mediano marocchino è nella lista di gradimento di Garcia: in realtà De Laurentiis non dimentica lo smacco del rifiuto di tre anni fa, quando era al Verona. Ma acqua passata. Trattativa che si muove con decisione anche perché il centrocampista è in uscita” continua il quotidiano.

Il mercato estivo si avvia verso la sua fine e il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista che possa rimpolpare l’organico a disposizione di Rudi Garcia. Dopo lo scherzetto di Gabri Veiga, ci si può aspettare di tutto.

Amrabat è noto per le sue abilità tecniche, la forza fisica e la versatilità tattica. Può operare come mediano difensivo, centrocampista centrale o addirittura come centrocampista avanzato. Inoltre, il marocchino possiede buone capacità di controllo di palla, dribbling e passaggi. Amrabat è considerato un giocatore che lavora sodo in campo e che è disposto a sacrificarsi per la squadra, una caratteristica importante per il Napoli.