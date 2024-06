Napoli, contatti con il Real Madrid per Rafa Marin

Il Napoli ha individuato un nuovo obiettivo per rafforzare la propria difesa: Rafa Marin, un promettente difensore centrale del 2002, attualmente di proprietà del Real Madrid e reduce da una stagione in prestito all’Alaves. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è impegnato nelle trattative per portare a termine l’acquisto del giovane talento spagnolo, dimostrando un chiaro interesse a investire su di lui.

Non solo Alessandro Buongiorno nel mirino del Napoli

Marin, che ha guadagnato notevole considerazione nelle gerarchie difensive, rappresenta un’opzione molto apprezzata dal club partenopeo, che lo vede come un potenziale pilastro della difesa, indipendentemente dalla possibilità di ingaggiare Alessandro Buongiorno dal Torino.

Durante uno speciale di mercato su Sky Sport 24, è stato sottolineato che oltre a Buongiorno, il Napoli sta considerando altri difensori per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Oltre a Rafa Marin, il club sta valutando anche Mario Hermoso, un difensore di grande esperienza recentemente svincolato dall’Atletico Madrid.

La trattativa per Hermoso è attualmente in fase di stallo a causa delle elevate richieste economiche degli agenti e dell’ingaggio richiesto dal giocatore. Tuttavia, l’interesse per Hermoso rimane, dato che anche il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, lo considera un possibile rinforzo importante per la squadra.