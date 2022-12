Napoli, contatti con la Sampdoria: scambio Bereszynski-Zanoli

Il Napoli è alla costante ricerca di rafforzare il proprio organico per puntare fino allo scudetto senza voltarsi indietro. Un obiettivo per Aurelio De Laurentiis sempre più concreto e che potrebbe far sognare milioni di tifosi. In queste ore, infatti, è in corso un’altra trattativa con la Sampdoria.

Contatti con la Samp: idea scambio

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe avviato dei contatti con la Sampdoria per lo scambio Bereszynski-Zanoli. Si tratta di uno scambio di terzini: Bereszynski potrebbe lasciare la città di Genova per trasferirisi a Napoli dove prenderebbe il posto di vice di Di Lorenzo.

Zanoli, invece, andrebbe in prestito al club blucerchiato. Tutto dipende, inoltre, da quest’ultimo: se deciderà di andare via per trovare più spazio, allora Giuntoli potrà avviare concretamente questa trattativa.

Si guarda anche in Turchia

Non solo in Italia, il Napoli guarda anche altrove. Qualche giorno fa, il Corriere dello Sport ha riportato questa notizia circa l’interessamento per Ferdi Kadioglu, calciatore turco: “Se Alessandro Zanoli chiederà di andare a giocare altrove, si affronterà il tema del terzino destro: il turco Ferdi Kadioglu del Fenerbahçe, 23 anni, è un’ipotesi”.