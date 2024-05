Napoli, contatti con Vincenzo Italiano: chiesto un nuovo incontro

Il ritorno di Vincenzo Italiano come possibile allenatore del Napoli ha scatenato nuove speculazioni nel mondo del calcio, come rivelato da Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, durante l’aggiornamento quotidiano nel corso del TGR Rai.

La richiesta

Il Napoli ha recentemente contattato l’entourage di Italiano per organizzare un incontro, chiedendo al tecnico di non firmare con altri club in attesa di questo possibile vertice. Le ragioni di questa improvvisa attenzione nei confronti di Italiano sono di natura pratica: il Napoli sta cercando di adottare un sistema di gioco che si adatti meglio alla sua attuale rosa.

Il problema del 3-5-2

Venerato ha inoltre evidenziato le possibili complicazioni che potrebbero sorgere con l’adozione di un modulo 3-5-2, suggerendo che potrebbe creare problemi per alcuni giocatori chiave della squadra, come Kvara, e potenzialmente ostacolare il rilancio di altri come Raspadori.

La possibilità di vedere Italiano sulla panchina del Napoli è supportata da vari indizi, secondo Venerato, che ha sottolineato la delusione di Antonio Conte e di molti tifosi che speravano nel suo arrivo. Sebbene Conte si fosse proposto con forza e convinzione, il presidente De Laurentiis sembra aver preferito puntare su Italiano dopo mesi di indecisione. “Con ADL mai dire mai ma questa volta gli indizi sono davvero tanti”, ha detto Venerato.