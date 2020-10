Napoli, contatti per Bakayoko del Chelsea: offerti 2 milioni per il prestito secco

Il Napoli sta continuando a cercare sul mercato qualche buona occasione per regalare al tecnico Gennaro Gattuso un centrocampista fisico, in grado di garantire equilibrio soprattutto nell’eventualità tattica del 4-2-3-1.

Allontanatosi Vecino per una netta differenza di vedute tra Inter e Napoli, la dirigenza azzurra ha messo gli occhi su Bakayoko, centrocampista del Chelsea. Il calciatore francese, che in Italia ha militato nel Milan, non è per nulla considerato dall’allenatore dei blues Frank Lampard e per tale motivo gradirebbe fare qualche nuova esperienza altrove.

Approfittando della volontà del calciatore, il Napoli ha offerto al Chelsea 2 milioni di euro per avere il centrocampista in prestito secco per due anni. A Bakayoko invece è stato proposto un biennale da due milioni netti a stagione, a fronte dello stipendio da 3,5 milioni percepiti attualmente in quel di Londra.

Appare ancora presto comunque per capire la reazione del Chelsea dinanzi all’offerta del Napoli. Ciò che è certo è che la squadra azzurra si stia muovendo concretamente alla ricerca di un centrocampista centrale.

A confermare l’intenzione del club partenopeo ci ha pensato in queste ultime ore anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il quale ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Contatti per il prestito da capire i costi. E’ una pista da tenere in considerazione, ci sono anche altre squadre come Psg ed Herta Berlino, però il Napoli c’è”.