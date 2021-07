Napoli, contatti per Hincapiè: affare da 5 milioni di euro

Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, sulla lista di Cristiano Giuntoli sarebbe apparso un nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato. Si tratta del giovanissimo Piero Hincapiè, centrale classe 2002 in forza al Talleres.

Il giovane ecuadoregno non ha brillato solo con la maglia del club, ma anche con la maglia della sua nazionale durante la Copa America. Nella competizione il calciatore ha collezionato cinque presenze da titolare su altrettante apparizioni. Il primo contatto tra le parti vi è già stato la scorsa settimana. Le basi per l’eventuale trattativa sono state gettate: per chiudere l’affare c’è bisogno di 5 milioni di euro.

Si tratta quindi di un affare low cost secondario, che potrebbe costituire la ciliegina sulla torta del reparto difensivo azzurro, più che costituirne una colonna portante. Per 5 milioni di euro il Napoli potrebbe assicurarsi il difensore del futuro, un eventuale plusvalenza su cui c’è pochissimo rischio di perdita.

In quel di Napoli comunque va prima risolto il nodo Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, svincolatosi a parametro zero appena il 30 giugno, potrebbe firmare un nuovo contratto con la squadra azzurra accettando una sostanziale riduzione di stipendio.

Per il resto Manolas e Rrahmani dovrebbero essere confermati senza dubbi. Koulibaly è in bilico tra cessione e permanenza e Sebastiano Luperto aspetta di essere valutato da Luciano Spalletti in persona