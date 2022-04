Napoli, contatti per Min-jae Kim

Il Napoli non si vuole fermare soltanto a Olivera e Kvaratskhelia. Iniziano nuovamente i contatti per Min-jae Kim

Napoli affamato di acquisti, in questo momento. Dopo aver praticamente chiuso i due colpi Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. Entrambi i giocatori vestiranno l’azzurro nella prossima estate, ma la dirigenza non vuole fermarsi.

Tuanzebe non verrà riscattato e probabilmente servirà un difensore. Forse più di uno, specialmente se Koulibaly dovesse partire. In tal senso, la dirigenza starebbe lavorando su Min-jae Kim del Fenerbahce. Il difensore sud-coreano è da tempo nel mirino di Giuntoli e soci, che lo vorrebbero a tutti i costi.

Nuovi sondaggi con i turchi

Il difensore sud-coreano fu acquistato dalla squadra turca per 3 milioni di euro dal Beijing Guo’an Zuqiu Julebu. Squadra del massimo campionato cinese, dove si è messo in mostra. Ora il Fenerbahce però chiederebbe una cifra tra i 15 e i 20 milioni. La dirigenza partenopea è interessata, ma vorrebbe trattare sul prezzo.

Il calciatore ha ampissimi margini di crescita. Altissimo, circa 1.90 centimetri, e con una prestanza fisica imponente. In stagione ha partecipato a 38 partite con la squadra turca mettendo a segno anche una rete. Gli emissari partenopei – negli scorsi mesi – si sono avvicinati ai gialloblu per provare ad intavolare una trattativa. Già da Gennaio si è provato un approccio, però poi fallito. Il Napoli, poi, ha ripiegato su Alex Tuanzebe ma probabilmente in estate tenterà l’assalto al sud-coreano. La volontà del classe ’96 risulterà decisiva, anche perché vorrebbe confrontarsi con le più grandi realtà del calcio europeo e non solo.