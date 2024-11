Napoli, contatto per Daniel Maldini

Il Napoli sarebbe seriamente interessato ai servizi del trequartista del Monza Daniel Maldini

Grazie all’eredità del padre Paolo e del nonno Cesare, il 23enne ha iniziato la sua carriera da giocatore nel Milan, ma la mancanza di minuti di gioco lo ha costretto a lasciare il nido. Dopo le esperienze allo Spezia e all’Empoli, lo scorso gennaio è passato al Monza in prestito prima di diventare definitivo la scorsa estate.

I rossoneri hanno permesso ai brianzoli di ingaggiare Maldini gratuitamente, in cambio di una commissione di vendita del 50% su un futuro trasferimento. Dopo l’impressionante inizio di stagione, è improbabile che il giocatore si fermi a lungo al Monza. Il giocatore è già diventato un giocatore di livello internazionale, guadagnandosi due volte la convocazione nella Nazionale maggiore, e sta attirando l’interesse di diversi top club.

Varie squadre su di lui

Il Napoli ha chiesto informazioni su Daniel Maldini, ma a quanto pare anche la Lazio ha già contattato il Monza per chiedere informazioni sul suo astro nascente. I partenopei hanno appreso che il contratto del giocatore prevede una clausola di svincolo di 12 milioni di euro per i club nazionali e un’altra di 14 milioni di euro che può essere attivata da pretendenti stranieri.

Come raccontato da Matteo Moretto: “Un altro ragazzo altrettanto interessante è Daniel Maldini, figlio di Paolo, la leggenda del Milan. Daniel è in piena crescita e recentemente ha anche debuttato con la nazionale: è un calciatore di fantasia, che si muove tra centrocampo e attacco, con una clausola di 12 milioni di euro per i club italiani. Il Monza ha già ricevuto diverse chiamate: Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio hanno chiesto. Il Milan, che ha il 50% sulla sua futura vendita e potrebbe riportarlo a casa per sei chili, non è ancora apparso. Situazione da monitorare”.