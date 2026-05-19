Napoli, Conte addio e nuova panchina: l’allenatore che sceglierà Aurelio De Laurentiis

L’annuncio lanciato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport avrebbe ormai indirizzato il futuro di Antonio Conte lontano da Napoli. Dopo mesi di indiscrezioni, confronti interni e riflessioni sul progetto tecnico, il rapporto tra il tecnico salentino e il club azzurro sembrerebbe arrivato ai titoli di coda. Un epilogo che, nonostante i risultati ottenuti, avrebbe preso forma nelle ultime settimane.

Sul futuro dell’allenatore, starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi della Nazionale italiana. Conte, già protagonista in passato sulla panchina azzurra, sarebbe considerato il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo e riportare entusiasmo attorno all’Italia. Una soluzione che affascinerebbe anche il tecnico, desideroso di affrontare una sfida differente dopo l’intensa avventura vissuta a Napoli.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis si sarebbe già mosso per individuare il possibile successore. Il nome più caldo sarebbe quello di Maurizio Sarri, tecnico che conosce perfettamente la piazza e che in passato ha lasciato un segno profondo nel cuore dei tifosi. I primi contatti tra le parti sarebbero stati positivi, con il presidente azzurro intenzionato a capire la reale disponibilità dell’allenatore toscano a tornare sulla panchina del Napoli proprio nell’anno che porterà al centenario del club.

Per convincere Sarri, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante. L’ingaggio potrebbe arrivare fino a 6 milioni di euro grazie al raggiungimento di bonus legati ai risultati stagionali in campionato, alla qualificazione in Champions League e agli obiettivi sportivi. Una proposta significativa che confermerebbe la volontà di De Laurentiis di affidare il futuro della squadra ad un allenatore capace di riaccendere entusiasmo, identità e spettacolo attorno al mondo azzurro.