Napoli, Conte addio: il nome scelto da ADL come nuovo allenatore

Le parole di Antonio Conte nel post partita contro il Pisa, unite alla qualificazione aritmetica in Champions League, hanno lasciato una sensazione chiara nell’ambiente Napoli: quella di un ciclo vicino alla conclusione. Toni freddi, riflessioni profonde e riferimenti al futuro che, per molti tifosi, sono sembrati il preludio di un addio ormai sempre più probabile al termine della stagione. Nonostante il lavoro straordinario svolto e i risultati riportati in azzurro, il rapporto con la società potrebbe essere arrivato a un punto decisivo.

Nel frattempo Aurelio De Laurentiis starebbe già programmando il futuro. Il presidente vuole evitare di farsi trovare impreparato e avrebbe accelerato i contatti per il nuovo allenatore. La corsa, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ormai ristretta a due nomi: Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Due profili molto diversi ma entrambi apprezzati per identità di gioco e personalità.

Tuttavia, nelle ultime ore, tutti gli indizi sembrerebbero portare proprio verso Sarri. L’ex tecnico azzurro rappresenterebbe una scelta romantica ma anche simbolica per il club, soprattutto in vista della stagione del centenario del Napoli. De Laurentiis sarebbe convinto che il ritorno del tecnico toscano possa riaccendere entusiasmo, identità e senso di appartenenza in una piazza che con lui aveva costruito un legame speciale.

Il nome di Maurizio Sarri continua infatti a scaldare il cuore dei tifosi del Napoli. Il gioco spettacolare mostrato durante la sua precedente esperienza resta ancora oggi uno dei ricordi più forti dell’era moderna azzurra. Per questo motivo, il possibile ritorno del tecnico viene visto da molti come il profilo ideale per aprire una nuova era proprio nell’anno più simbolico della storia del club.