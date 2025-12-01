Napoli, Conte annuncia la batosta Billy Gilmour: fuori almeno due mesi

L’ombra degli infortuni continua a complicare i piani di Antonio Conte. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha annunciato che Billy Gilmour sarà sottoposto oggi a un intervento chirurgico in Inghilterra per risolvere definitivamente i problemi fisici che lo tormentano da settimane.

L’operazione, giudicata necessaria dallo staff medico e dal consulto ricevuto settimana scorsa, comporterà uno stop di almeno due mesi, fissando il rientro non prima dell’inizio di febbraio. Una perdita pesante per il centrocampo azzurro, già duramente provato.

Gilmour va infatti ad aggiungersi a Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, entrambi ai box per infortuni che ne stanno rallentando il rientro. Assenze che incidono profondamente sulle rotazioni e sulle scelte tecniche di Conte, costretto a reinventare la mediana in un momento cruciale della stagione.

Il Napoli dovrà quindi affidarsi alle alternative interne e sperare che il percorso di recupero dei suoi uomini chiave proceda senza intoppi. L’obiettivo è chiaro: ritrovare un reparto completo e competitivo proprio quando la stagione entrerà nella sua fase più delicata.