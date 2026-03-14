Dopo la vittoria contro il Lecce, in casa SSC Napoli si torna a parlare con insistenza del futuro di Antonio Conte. Nel post partita il tecnico ha lasciato aperta la porta alla permanenza anche nella prossima stagione, spiegando che tutto dipenderà dal confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis al termine dell’annata. Conte ha sottolineato come la decisione finale sarà legata soprattutto alla condivisione di idee, programmi e obiettivi tra allenatore e società.

Parole che hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sul futuro della panchina azzurra. Conte non ha voluto sbilanciarsi, ribadendo la necessità di sedersi a tavolino con la società per capire se esistono le condizioni per proseguire insieme. Il tecnico vuole infatti avere garanzie su un progetto tecnico chiaro e ambizioso, a partire dalle strategie di mercato.

Dietro le quinte, però, la posizione della società appare già piuttosto definita. De Laurentiis avrebbe infatti maturato la convinzione di proseguire con Conte anche nella prossima stagione, ritenendo l’allenatore l’uomo giusto per guidare il nuovo ciclo del Napoli.

La volontà del presidente sarebbe quella di dare continuità al progetto tecnico, evitando nuovi cambiamenti in panchina. Per questo motivo il confronto di fine stagione tra Conte e De Laurentiis dovrebbe servire soprattutto per programmare il futuro più che per decidere se continuare insieme. Salvo sorprese, l’annuncio della permanenza dell’allenatore sulla panchina del Napoli appare quindi destinato ad arrivare nelle prossime settimane, trasformandosi di fatto in una formalità.