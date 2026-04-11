Napoli-Conte, avanti insieme? De Laurentiis vuole la permanenza del mister

Il futuro della panchina del Napoli passa inevitabilmente dal nome di Antonio Conte. L’allenatore salentino resta una figura centrale nel progetto tecnico del club azzurro e, nonostante le voci e le incertezze tipiche di questo periodo della stagione, la sensazione è che ci sia la volontà concreta di andare avanti insieme.

A spingere per la continuità sarebbe soprattutto Aurelio De Laurentiis, determinato a trattenere Conte alla guida del Napoli. Il presidente vede nell’allenatore l’uomo giusto per dare stabilità, mentalità vincente e una chiara identità alla squadra, elementi ritenuti fondamentali per aprire un nuovo ciclo ambizioso dopo una fase di transizione.

Secondo le ultime indiscrezioni, nelle prossime settimane è previsto un incontro diretto tra le parti. Un faccia a faccia decisivo, durante il quale si parlerà di programmi, obiettivi e garanzie tecniche. Sul tavolo non ci sarà soltanto il contratto, ma soprattutto la visione futura del club.

L’idea di proseguire insieme, dunque, prende sempre più corpo. Molto dipenderà dall’intesa che emergerà dal confronto, ma il clima sembra favorevole. Napoli e Conte potrebbero continuare a camminare fianco a fianco.