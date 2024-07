Napoli, Conte cerca un altro difensore: diversi nomi sul taccuino di Giovanni Manna

La dirigenza della SSC Napoli è consapevole che, per puntare agli obiettivi stagionali, sarà necessario ancora intervenire sul mercato per rinforzare anche il reparto arretrato del campo. Sia Natan che Juan Jesus, infatti, non hanno garantito la stessa solidità offerta da Kim nell’anno del tricolore e i risultati, spesso, sono influenzati da prestazioni poco convincenti dei difensori.

Per questo motivo Antonio Conte ha deciso di intervenire acquistando subito Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Ora, è in trattativa con Hermoso ma sembrano esserci delle difficoltà per vie delle richieste d’ingaggio e commissioni, con il calciatore che dovrebbe comunque attendere una cessione.

NAPOLI, CONTE CERCA ALMENO UN ALTRO DIFENSORE PER RINFORZARE LA ROSA PARTENOPEA: UN CENTRALE ARGENTINO PER IL MISTER EX JUVENTUS?

Oltre ad Hermoso, però, ci sono altri nomi che farebbero al caso degli azzurri: da Jaka Bijol a Strahinja Pavlovic passando per Marin Pongračić. Il Napoli, però, ha bisogno di un nome di un calciatore che non ha bisogno di ambientarsi nel campionato italiano ed essere subito pronto per mettersi in gioco con gli altri difensori presenti nella rosa partenopea.

Un nome che potrebbe fare al caso del mister partenopeo è il difensore della Fiorentina, Martinez Quarta, il quale ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Con Buongiorno, Rafa Marin e Rrhamani formerebbero sicuramente un terzetto difensivo di tutto rispetto.