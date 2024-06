Napoli, Conte chiede almeno sette rinforzi per la squadra

Il Napoli si prepara a una svolta per la prossima stagione con l’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore, una notizia che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Dopo una stagione deludente, Conte avrà il compito di rifondare la squadra, basandosi su una rosa di qualità e determinazione.

De Laurentiis e il direttore sportivo Manna dovranno intervenire seriamente sul mercato per soddisfare le esigenze del nuovo tecnico.

Conte ha stilato una lista di nuovi nomi

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte ha già delineato una lista di rinforzi necessaria per la sua nuova avventura a Napoli.

L’ex allenatore di Inter e Juventus ha richiesto almeno sette nuovi acquisti per rivitalizzare una squadra che ha chiuso la stagione in maniera deludente, soprattutto dopo il trionfo in campionato dell’anno precedente. Aurelio De Laurentiis sembra disposto a fare il necessario per accontentare le richieste del nuovo allenatore.