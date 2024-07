Napoli, Conte convoca anche Osimhen: sarà nel raduno fissato per martedì a Castel Volturno

Dopo una stagione travagliata, sta per iniziare l’anno della rinascita per la SSC Napoli. A scrivere degli azzurri e del prossimo ritiro, l’edizione odierna de Il Mattino, la quale svela come tra le fila azzurre ci sarà anche Victor Osimhen, il quale, ad oggi, non ha ancora trovato una nuova sistemazione.

“Ci sarà anche Victor Osimhen nell’elenco dei convocati di Antonio Conte per il raduno di Castel Volturno fissato per martedì. La cessione non si sblocca considerando che anche per i club inglesi la clausola da 130 milioni è troppo alta mentre in Arabia il mercato apre il 17 luglio e quindi l’attaccante sarà a disposizione del nuovo allenatore per i due giorni di test fisici e atletici prima di partire per Dimaro”.

A rivelare l’umore dell’attaccante partenopeo il portale AreaNapoli.it, svelando come il numero nove azzurro si presenterà alla chiamata di Antonio Conte ma è attualmente un po’ agitato per via del suo futuro ancora da decidere.

NIENTE RITIRO A DIMARO PER I CALCIATORI IMPEGNI AGLI EUROPEI ED USCITI AGLI OTTAVI DI FINALE. RIENTRERANNO DIRETTAMENTE PER GLI IMPEGNI CHE SI TERRANNO A CASTEL DI SANGRO

“Saranno assenti in Val di Sole i sei nazionali usciti agli ottavi agli Europei: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia”, continua l’edizione de Il Mattino, sottolineando, infine, che bisognerà aspettare ancora di più per Olivera dal momento che il terzino è ancora impegnato con la sua Nazionale.