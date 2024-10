Napoli, Conte crede in Claudio Turi: il portiere della Primavera nel ‘mirino’ dell’allenatore partenopeo

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, punta su calciatori di esperienza per portare il club azzurro di nuovo nelle posizioni che contano nel campionato italiano. Nonostante ciò, il mister azzurro è sempre attento ai giovani della Primavera e, non a caso, nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro ha valutato diversi profili.

La maggior parte è andato via in prestito, solo alcuni sono rimasti per lottare con la squadra Primavera. L’unico calciatore chiamato in prima squadra per le partite di Serie A è stato il giovane portiere Claudio Turi. Quest’ultimo ha infatti approfittato dell’assenza di Alex Meret per diventare il terzo portiere.

Nonostante l’età, Turi ha una grande personalità e voglia di mettersi in mostra. Una delle sue migliori prestazioni è stata contro la Juventus, in Coppa Italia Primavera. In quella partita tutti i titoli dei giornali furono per lui, con una gara davvero da incorniciare. La dirigenza partenopea ha notato subito le sue qualità e non a caso è stato acquisto da un’altra proprietà della famiglia De Laurentiis, il Bari.

Turi è restato in prima squadra per via dell’assenza di Meret. Settimane decisive che gli hanno permesso di entrare in contatto con i top player della squadra.. Antonio Conte ama allenare i giovani e Turi rappresenta senza dubbio uno dei migliori prospetti della Primavera azzurra.