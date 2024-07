Napoli, Conte crede in Meret: contratto fino al 2025 con l’obiettivo rinnovo per altri due anni

Anche il prossimo anno il portiere titolare della SSC Napoli sarà Alex Meret. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il numero uno azzurro sarebbe tra le grazie di Antonio Conte, il quale crede fortemente nel talento del portiere della Nazionale italiana.

Dopo aver concluso la stagione, sarebbe scattato in automatico il rinnovo per un altro fino, quindi fino a giugno 2025, per aver raggiunto un determinato numero di presenze da titolare in maglia azzurra.

L’obiettivo del portiere ed anche della dirigenza azzurra, ora, è estendere l’attuale contratto fino al 2027 e siglare un patto di ferro tra il giocatore ed Aurelio De Laurentiis che ha sempre creduto in lui.

ALEX MERET PORTIERE TITOLARE DEL NAPOLI DI ANTONIO CONTE: ELIA CAPRILE SARA’ IL SECONDO CON L’OBIETTIVO DI FARE ESPERIENZA E PUNTARE ALLA PORTA DEL NAPOLI DEL FUTURO

Con l’addio di Gollini e il rientro di Caprile, cambia leggermente la situazione portieri in casa azzurra. Meret continuerà ad essere il titolare mentre spetterà ad Elia Caprile difendere i pali quando Alex Meret non sarà disponibile.