Napoli, Conte sorprende la Cremonese con un cambiamento

In vista dell’imminente partita del Napoli contro la Cremonese, Antonio Conte potrebbe sorprendere tutti e lasciar giocare Olivera a destra, al posto di Beukema.

A rivelare la notizia è stato il giornale “Il Corriere dello Sport”.

Il difensore, dunque, è pronto a giocare, in un nuovo ruolo. Si tratta di un vero e proprio cambiamento. Il giocatore, infatti, come Juan Jesus, ha sempre occupato la zona sinistra. Ora, invece, militerà affianco a Rrhamani e Buongiorno, che torna, invece, nella sua posizione originaria.

A dir il vero, il possibile cambiamento repentino potrebbe essere dovuto all’assenza di feeling e comprensione tra il Mister e Beukema. Nonostante, infatti, le buone prestazioni del centrale, sia nei due dietro che nei tre, il difensore potrebbe non toccare più palla.

A prescindere dalla formazione di stasera, in vista del calciomercato estivo, non può non essere fatta una determinata riflessione. Aurelio De Laurentiis ha speso ben 11 milioni per un calciatore che durante la stagione ha trovato poco spazio e che non è nelle grazie di Antonio Conte.