Napoli, Conte d’accordo con i tifosi: Michael Folorunsho deve restare

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha già iniziato a programmare la nuova stagione. Manna è alla ricerca anche di un vice-Anguissa, un calciatore che possa alternarsi con il camerunense e garantire ad Antonio Conte una coppia di tutto rispetto

Probabilmente, però, non sarà necessario intervenire sul mercato dal momento che gli azzurri hanno intenzione di puntare su uno dei calciatori in prestito: Michael Ijemuan Folorunsho.

I TIFOSI AZZURRI VOGLIONO LA PERMANENZA DI FOLORUNSHO: ANTONIO CONTE E’ D’ACCORDO

Molti sono i nomi accostati al club partenopeo per ricoprire il ruolo di centrocampista, da Tameze a Lukic passando per Barak. I tifosi azzurri, però, sui social hanno già da tempo espresso la loro preferenza per un calciatore attualmente in prestito di proprietà del Napoli, Folorunsho: “È forte ed è nostro, riprendiamolo subito che ci serve come il pane”, scrive Mauro A.

Lucia I. aggiunge: “Seguiamo tutti nomi da metà classifica, a questo punto riprendiamo Folorunsho che non paghiamo niente. A Verona non ha sfigurato, anzi…”. Durante lo scorso mercato estivo il centrocampista è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona ed ora Antonio Conte vuole valutarlo attentamente durante il prossimo ritiro di Dimaro.