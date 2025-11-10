Napoli, Conte e il futuro in bilico: in caso di addio è uno il nome che accontenterebbe De Laurentiis

Il futuro di Antonio Conte al Napoli, nonostante le parole di fiducia di Aurelio De Laurentiis, resta tutt’altro che scontato. Il presidente azzurro ha ribadito pubblicamente la sua volontà di proseguire con il tecnico leccese, ma il campo, si sa, ha sempre l’ultima parola. In caso di risultati deludenti nelle prossime settimane, gli scenari potrebbero cambiare rapidamente.

Conte è arrivato a Napoli per inaugurare un nuovo ciclo, ma la squadra fatica a trovare continuità e identità. In caso di separazione, le opzioni non sarebbero molte. Il patron azzurro, infatti, non vuole ricorrere a un “traghettatore”: serve un profilo di prospettiva, in grado di garantire un progetto tecnico solido e riconoscibile. E tra i pochi nomi che stuzzicano la fantasia del presidente c’è quello di Thiago Motta, considerato da tempo un suo pupillo.

Il tecnico ex Bologna era già stato vicino alla panchina del Napoli in passato, prima che De Laurentiis virasse su altre soluzioni. Oggi, però, Motta rappresenta una delle figure più interessanti del panorama italiano: giovane, ambizioso e con idee di gioco moderne, in linea con la filosofia che il club partenopeo vorrebbe recuperare.

Ma, come giocherebbe il Napoli di Thiago Motta? L’ex Juve utilizzerebbe la difesa a 4, con un 4-3-3 pronto ad evolversi in un 4-2-3-1 o il famoso modulo di Conte con i quattro centrocampisti: 4-1-4-1. Intervenuti sicuramente saranno fatti sul mercato, con l’acquisto di un centrocampista e forse un esterno offensivo. Il sogno sarebbe un pupillo di Conte, Ndoye, che in Inghilterra non sta esplodendo, oppure Ademola Lookman dell’Atalanta. A centrocampo, invece, il sogno resta Mainoo ma l’alternativa potrebbe essere Nicolò Fagioli o Brescianini.

Questa potrebbe essere la nuova formazione col 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, Mainoo, McTominay, Ndoye, Neres, Hojlund.