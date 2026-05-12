Napoli-Conte e la separazione a fine stagione: SKY anticipa l’allenatore, TMW rivela di un accordo raggiunto

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco in casa SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi di un clamoroso divorzio tra il tecnico salentino e il club azzurro al termine della stagione. Un’indiscrezione che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i tifosi, soprattutto considerando il grande lavoro svolto da Conte durante l’annata.

Nonostante le voci insistenti, la situazione non sarebbe ancora del tutto definita. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva sarà infatti fondamentale il confronto con Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro vorrebbe capire le reali intenzioni dell’allenatore e soprattutto confrontarsi sul progetto tecnico futuro, tra mercato, ambizioni e investimenti necessari per restare competitivi ai massimi livelli.

Nel frattempo, il nome più caldo per l’eventuale successione sarebbe quello di Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurro rappresenterebbe il primo candidato per raccogliere l’eredità di Conte, anche grazie al legame speciale costruito con la piazza napoletana negli anni passati. Un ritorno che dividerebbe inevitabilmente l’opinione pubblica, ma che allo stesso tempo riaccenderebbe entusiasmo e nostalgia tra molti sostenitori partenopei.

A rendere ancora più clamoroso il quadro ci ha pensato anche TuttoMercatoWeb. Secondo TMW, infatti, all’interno della società ci sarebbe addirittura chi parla di un accordo praticamente raggiunto con Sarri in vista della prossima stagione. Al momento non arrivano conferme ufficiali, ma le prossime settimane potrebbero diventare decisive per scrivere il futuro della panchina del Napoli.