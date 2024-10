Napoli, Conte e l’apprezzamento per Billy Gilmour: “E’ forte, mi sta mettendo in difficoltà”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza pre-Como, partita poi vinta dagli azzurri per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, in particolare, di uno suo calciatore, lo scozzese Billy Gilmour. Quest’ultimo, in questa prima parte di stagione, si sta accontentando di pochi minuti al termine della partita per via dell’ingombrante presenza di Stanislav Lobotka.

“Dopo aver visto Lobotka-Gilmour insieme, se sarà possibile vedere anche Anguissa-McTominay? Sono diversi, ho fortemente voluto Gilmour: oggi è il giocatore che mi sta mettendo anche in difficoltà perché è forte e non sta giocando, ma ha Lobotka davanti, ma stiamo parlando di uno forte”.

“Gilmour è intelligente, vede subito la giocata, anche senza una struttura fisica imponente, è uno scozzese forte nei contrasti, nei recuperi, possono giocare insieme. McTominay-Frank insieme sono diversi invece in regia, possono giocare lì con un regista per la mia visione, poi può capitare in una gara fare legna in una parte, ma sono diversi. McTominay e Frank devono giocare con Lobo e Billy, partire insieme non credo”.