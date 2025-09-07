Napoli, Conte già ha in mente una novità importante per Firenze

Dopo la sosta delle nazionali, il Napoli si prepara a tornare in campo in una delle trasferte più insidiose della stagione: la sfida al Franchi contro la Fiorentina. Antonio Conte, che fin dal suo arrivo in azzurro ha chiesto intensità e grande dispendio di energie a tutta la squadra, sta valutando la possibilità di introdurre un primo mini-turnover.

Nell’occhio del tecnico c’è in particolare André-Frank Zambo Anguissa, elemento cardine del centrocampo partenopeo e uomo imprescindibile per equilibrio e fisicità. Proprio per l’importanza del camerunese, Conte starebbe pensando di concedergli un turno di riposo parziale o addirittura completo a Firenze, onde evitare rischi di affaticamenti muscolari.

Il calendario, infatti, non lascia tregua. Dopo la trasferta in Toscana, il Napoli dovrà volare in Inghilterra per l’attesissimo debutto in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una partita che rappresenta non solo un banco di prova europeo, ma anche un test del livello di competitività degli azzurri nel nuovo corso contiano.

Conte sa bene che per affrontare il doppio impegno in Europa servirà una squadra fresca e lucida in ogni reparto, soprattutto in mediana, dove l’intensità e il ritmo saranno fondamentali. Per questo l’allenatore salentino sta riflettendo su rotazioni mirate, magari schierando un 4-3-3 dando spazio al primo minuto a Noa Lang sulla fascia.

Il turnover, dunque, diventa una necessità strategica: da un lato preservare la condizione fisica dei titolari, dall’altro tenere alta la concentrazione di tutto il gruppo. Conte lo sa bene: per competere in campionato e Champions non basta solo l’undici titolare, ma serve l’intera rosa.