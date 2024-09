Napoli, Conte ha ‘confermato’ il fallimento della scorsa stagione: bocciati tutti gli acquisti 2023/2024

La stagione 2023/2024, per la SSC Napoli, è stata fallimentare. Il decimo posto in classifica e le prestazioni poco convincenti hanno portato la dirigenza partenopea a cercare una svolta e l’arrivo di Antonio Conte, dopo alcune settimane di prova in ritiro, ha confermato quello che i tifosi napoletani avevano già capito: è stato tutto sbagliato.

Tutti gli acquisti messi a segno sia per Rudi Garcia che per Walter Mazzarri e Francesco Calzona sono stati bocciati. Di comune accordo, infatti, l’unico calciatore ad essere stato confermato perché acquistato a titolo definitivo per 20 milioni è stato Ngonge. Tutti gli altri sono andati via.

NAPOLI, TUTTI BOCCIATI I CALCIATORI ARRIVATI NELLA STAGIONE 2023/2024: L’UNICA ECCEZIONE E’ STATA NGONGE (ARRIVATO IN AZZURRO A GENNAIO A TITOLO DEFINITIVO PER CIRCA 20 MILIONI DI EURO)

Anche i calciatori arrivati lo scorso mercato estivo (Natan, Lindstrom e Cajuste), sono stati bocciati da Antonio Conte e dallo staff tecnico, il quale ha preferito altri calciatori per rimpiazzarli: Buongiorno, Neres e McTominay/Gilmour). Nessuno dei calciatori arrivati in questa maledetta stagione sarebbe potuto diventare un futuro titolare del Napoli, probabilmente. Oltre questi, sono poi andati via anche i vari Gollini, Gaetano, Ostigard, Zanoli e Demme.