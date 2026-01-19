Napoli, Conte ha definito il sostituto di Noa Lang: è il primo della lista, le cifre del trasferimento

Il Napoli guarda al futuro e valuta nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza azzurra spunta quello di Daniel Maldini. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il Napoli avrebbe già avviato contatti diretti con l’Atalanta, un segnale concreto di un interesse che va oltre il semplice sondaggio.

Il club partenopeo apprezza la duttilità di Maldini, capace di agire sia da esterno offensivo sia da trequartista, caratteristiche che lo renderebbero funzionale al sistema di gioco azzurro e alle esigenze di rotazione della rosa. Per quanto riguarda le cifre della trattativa, la formula più percorribile sarebbe quella di un prestito oneroso.

Il Napoli potrebbe proporre un’operazione da 1-2 milioni di euro per il prestito iniziale, inserendo un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni sportive. In particolare, l’obbligo scatterebbe in caso di qualificazione alla Champions League, obiettivo centrale nella programmazione del club. Qualora la condizione venisse soddisfatta, il riscatto di Daniel Maldini avverrebbe per una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Questa formula consentirebbe al Napoli di contenere l’investimento immediato, mantenendo però il controllo sul futuro del giocatore. Molto dipenderà anche dall’evoluzione della pista che porta a Noa Lang e dalle richieste definitive del club bergamasco, ma il nome di Daniel Maldini resta una candidatura concreta e credibile per rinforzare l’attacco azzurro in questa sessione di calciomercato invernale.