Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Ndoye: ADL pronto ad accontentarlo con un colpo da 40 milioni

Il Napoli guarda avanti e inizia a ragionare sul possibile sostituto di Noa Lang, profilo che resta in bilico e che potrebbe non far parte del progetto futuro. In cima alla lista dei desideri di Antonio Conte c’è Dan Ndoye, un nome che il tecnico salentino non ha mai nascosto di apprezzare. L’esterno svizzero rappresenta l’identikit perfetto per il calcio intenso e verticale che Conte ha in mente: gamba, duttilità tattica e capacità di incidere sia in ampiezza che in fase di rifinitura.

L’operazione Ndoye, però, non è semplice. Il prezzo del cartellino dell’ex Bologna è elevato e supera abbondantemente i 40 milioni di euro, una cifra che il Napoli non può investire per via del saldo zero. Proprio per questo, la dirigenza azzurra sta studiando una formula alternativa: un prestito iniziale, possibilmente gratuito o con un esborso contenuto tra i 2 e i 3 milioni di euro, rimandando l’investimento più pesante alla prossima estate.

In questo scenario potrebbe inserirsi anche Lorenzo Lucca, attaccante destinato proprio alla squadra di Ndoye. Un’operazione incrociata che faciliterebbe i dialoghi tra i club e permetterebbe al Napoli di alleggerire l’impatto economico immediato. Il riscatto dell’esterno svizzero verrebbe fissato a una cifra superiore ai 40 milioni, ma con condizioni ben precise.

L’obbligo di riscatto, infatti, scatterebbe solo al verificarsi di determinati obiettivi, su tutti la qualificazione alla Champions League. Una formula che tutelerebbe il club partenopeo e che consentirebbe a Conte di avere subito un giocatore chiave per il suo progetto tecnico. Ndoye, intanto, resta il preferito: un segnale chiaro di come il Napoli voglia ripartire da profili funzionali, pronti e perfettamente allineati alla nuova identità tecnica.