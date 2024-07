Napoli, Conte ha subito riconosciuto il potenziale di Russo: ci sarà una ‘new era’ per il settore giovanile

La SSC Napoli ha intenzione di guardare al futuro premiando i calciatori meritevoli della squadra primavera. Uno dei giocatori che più ha impressionato gli allenatori del Napoli nella scorsa stagione è senza dubbio Lorenzo Russo. Il centrocampista classe 2005 aveva già colpito mister Rudi Garcia, il quale decise di portarlo con sé durante i ritiri di Dimaro e poi Castel di Sangro, convocandolo anche in alcune partite di Serie A.

Dopo le convocazioni dello scorso campionato, anche Antonio Conte ha deciso di puntare su di lui. Anche Russo, infatti, è presente nella lista dei convocati dal mister per il ritiro di Dimaro e, probabilmente, sarà presente anche a Castel di Sangro. Conte è pronto a valutarlo ma, probabilmente, prima dell’inizio del campionato sarà ceduto in prestito ad una squadra di Serie B o C.

LORENZO RUSSO OTTIMO PROSPETTO PER IL NAPOLI DEL FUTURO: POSSIBILE ESPERIENZA IN UN CAMPIONATO MINORE MA CONTE HA RICONOSCIUTO IL POTENZIALE DEL CALCIATORE

Difficilmente, però, Russo esordirà in azzurro in questa stagione. L’obiettivo è infatti farlo crescere in club di B o C per fare esperienza e semmai portarlo in prima squadra tra qualche anno.

In ogni caso Antonio Conte ha subito riconosciuto il potenziale del calciatore convocandolo insieme ad altri giovani come D’Avino. Da questa stagione la SSC Napoli ha intenzione di potenziare e strutturare ad un livello maggiore anche il settore giovanili e Russo potrebbe rappresentare l’inizio di una ‘new era’ anche per i ragazzi partenopei.