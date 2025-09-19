Napoli, Conte ha trasmesso la sua mentalità a De Laurentiis anche sul mercato

Antonio Conte non ha portato soltanto la sua esperienza e la sua grinta a Napoli, ma anche una mentalità vincente capace di influenzare persino le scelte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, da sempre attento ai bilanci e incline a puntare su operazioni mirate, questa volta ha deciso di seguire in pieno la strada indicata dal suo allenatore, assecondando richieste di mercato diverse rispetto al passato.

Conte, si sa, non ama le mezze misure. Ha chiesto calciatori pronti, con qualità ed esperienza, e non semplici scommesse da valorizzare. De Laurentiis, pur di garantire continuità al progetto e trattenere un tecnico dal carattere forte, ha accettato questa impostazione, dimostrando una fiducia totale nel lavoro del mister.

Non solo entrate, ma anche uscite mirate. Conte ha mostrato grande chiarezza e schiettezza con i giocatori, senza giri di parole. Ai vari Rafa Marin, Ngonge, Zerbin, Simeone e Zanoli è stato comunicato sin dall’inizio che, con i nuovi innesti e la nuova gerarchia tecnica, lo spazio in questa stagione sarebbe stato ridotto.

Una scelta dolorosa ma necessaria per creare un gruppo coeso e competitivo, senza equivoci o malumori nello spogliatoio. La sinergia tra allenatore e presidente sta così delineando un Napoli con obiettivi ambiziosi, costruito per tornare protagonista in Italia e in Europa.