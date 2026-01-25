Napoli, Conte il presente ma anche il futuro? In caso di addio, un allenatore in cima alla lista di ADL

Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta un tema centrale nel dibattito calcistico. Nonostante un periodo poco favorevole, caratterizzato da risultati altalenanti e difficoltà evidenti, il club azzurro continua a credere fortemente nel proprio allenatore. La società, con Aurelio De Laurentiis in prima linea, considera Conte una figura chiave per dare mentalità, carattere e una chiara identità alla squadra.

La fiducia del Napoli nei confronti del tecnico non è mai stata messa realmente in discussione. Conte rappresenta una garanzia di competenza ed esperienza, elementi fondamentali in una fase di transizione delicata. Tuttavia, è noto come l’allenatore azzurro sia solito, al termine di ogni stagione, fare attente valutazioni sul proprio futuro, analizzando obiettivi, prospettive e ambizioni del progetto tecnico.

Proprio queste riflessioni potrebbero diventare decisive a fine campionato. Nel caso in cui non si trovasse una piena convergenza di vedute per andare avanti insieme, il Napoli sarebbe pronto a dare il via a una nuova rivoluzione tecnica. Uno scenario che aprirebbe inevitabilmente il toto-allenatore e segnerebbe l’inizio di un nuovo ciclo sulla panchina azzurra.

Tra i nomi in cima alla lista spicca quello di Vincenzo Italiano, da tempo un vero pupillo di De Laurentiis. Il tecnico era già stato preso seriamente in considerazione dopo l’addio di Luciano Spalletti e rappresenta un profilo apprezzato per il suo calcio propositivo e la capacità di valorizzare i giocatori. Per ora il presente è Conte, ma il futuro del Napoli resta aperto a più scenari.