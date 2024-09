Napoli, Conte incorona Buongiorno: “Quando Di Lorenzo smetterà, potrebbe diventare lui il capitano”

“Buongiorno potrà stare qui per tanti anni, in futuro potrebbe diventare il capitano, quando Giovanni smetterà. Oggi il capitano è stato qualcosa di straordinario. Buongiorno per noi è un grande acquisto”, queste le dichiarazioni di Antonio Conte dopo alcune settimane dall’arrivo del difensore alla SSC Napoli.

Dopo Giovanni Di Lorenzo, quindi, il club azzurro ha già in squadra il nuovo capitano, un leader pronto a conquistare l’affetto dei tifosi a suon di ottime prestazioni. Lo stesso calciatore ha poi ringraziato il mister per le belle parole avute nei suoi confronti.

“Ringrazio il mister per le belle parole. Cerco sempre di aiutare sempre la squadra sia in campo che in modo morale, faccio del mio meglio per dare una mano ai compagni ed aiutare a vincere la gara”.

“Bellissimo giocare qui con tutta questa gente, molto più bello di quanto mi aspettassi, felice anche per la vittoria. Stiamo migliorando giorno per giorno, alcuni errori ci sono ancora ma miglioreremo”, ha dichiarato il difensore partenopeo.