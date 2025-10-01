Napoli, due azzurri non sono “compatibili” negli schemi di Conte

È, ormai, evidente agli occhi di tutti che la compresenza di Scott McTominay e Kevin De Bruyne danneggi ed allo stesso tempo rallenti la squadra partenopea.

La “Gazzetta dello Sport” ha illustrato come, alla luce delle posizioni occupate nelle ultime partite giocate, tra i due giocatori ci sia una sovrapposizione costante nelle medesime aree di campo.

Prima dell’arrivo di KDB, Mctominay partiva largo da sinistra, per poi raggiungere il centro campo e compiere quelle azioni che l’anno scorso hanno contribuito alla vittoria del quarto scudetto.

Tutto è cambiato da quando Conte ha iniziato a schierare il centrocampista belga. Ora è lui che tende ad allargarsi sulla fascia sinistra, limitando il margine di movimento dello scozzese.

La conseguenza di questo tipo di schema è che Scott non riesce più a segnare, come era solito fare prima. In sei partite, Mctominay ha trovato ha trovato la porta solo nella prima giornata di Serie A contro il Sassuolo. Molti critici sportivi suggeriscono al Mister di cambiare modulo, così da consentire al fenomeno “McFratm” di tornare ad infiammare la rete, libero di muoversi nel suo spazio.