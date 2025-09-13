Napoli, ancora panchina per Milinkovic Savic: il club azzurro ha speso oltre 20 milioni per acquistarlo

L’investimento c’è stato, ed è stato importante: oltre 20 milioni di euro per portare a Napoli Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore serbo prelevato in estate dal Torino. Eppure, a metà settembre, il suo cammino in azzurro non è ancora realmente iniziato. Anche nella sfida contro la Fiorentina è rimasto in panchina, lasciando spazio ancora una volta ad Alex Meret.

Una scelta che non sorprende più di tanto, considerando come il friulano sia reduce da una stagione positiva e goda della fiducia dello spogliatoio. Ma al tempo stesso non può non far riflettere: il Napoli ha investito tanto in un ruolo già coperto, con il rischio concreto che Milinkovic-Savic giochi meno del previsto.

Aurelio De Laurentiis, da parte sua, per ora non ha sollevato questioni. Il presidente azzurro asseconda le scelte tecniche di Antonio Conte, consapevole che in una stagione lunga e densa di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia ci sarà spazio anche per il portiere serbo.

La sua esperienza internazionale e la sua fisicità restano qualità che, prima o poi, torneranno utili alla causa. Certo, rimane il paradosso: raramente il Napoli aveva speso così tanto per un giocatore destinato a non essere titolare. Per ora Milinkovic-Savic deve pazientare, aspettando l’occasione giusta. La sua sfida non è soltanto con Meret, ma con il tempo.