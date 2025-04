Napoli, Conte lascia solo in due occasioni

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli solo a due condizioni: se Aurelio De Laurentiis dovesse indebolire la squadra o se arrivasse la chiamata di una tra Milan e Juventus

Il futuro di Antonio Conte al Napoli sembra tutt’altro che certo, con la Juventus che sta monitorando da vicino la sua situazione e che sarebbe pronta a riaccoglierlo se la sua frustrazione dovesse portare a lasciare la squadra di casa allo Stadio Diego Maradona.

Il contratto del tecnico italiano, valido fino al 2027, non garantisce la sua permanenza ai Partenopei, soprattutto dopo che il club non è riuscito a trovare un sostituto per Khvicha Kvaratskhelia lo scorso gennaio, scatenando il suo malcontento.

Nuove sul suo addio

Secondo Tuttosport, sia la Juventus che il Milan stanno tenendo d’occhio il rapporto tra Conte e il Napoli, con i bianconeri pronti a muoversi rapidamente nel caso in cui il tecnico dovesse esprimere il desiderio di andarsene. La Juventus ha appena nominato Igor Tudor per sostituire Thiago Motta, ma ha dato al tecnico croato un contratto a breve termine, mantenendo aperte tutte le opzioni per la prossima estate.

L’eventuale disponibilità di Conte a tornare all’Allianz Stadium cambierebbe completamente lo scenario per il suo ex club, che secondo quanto riferito sarebbe ansioso di riportarlo a casa, dato il suo profondo legame con i bianconeri e la familiarità con l’ambiente del club. Sebbene anche il Milan sia una possibile destinazione per l’ex allenatore dell’Italia, la sua nomina dipenderebbe fortemente dal potenziale arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. Inoltre, anche altri candidati come Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri sono considerati opzioni credibili per i rossoneri. Nel frattempo, il Napoli è consapevole dell’incertezza che circonda il futuro del suo attuale manager e per questo sta già valutando i possibili sostituti, con Allegri e Gian Piero Gasperini tra i candidati preferiti da Aurelio De Laurentiis per succedere a Conte.