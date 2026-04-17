Napoli, Conte prepara delle novità per la Lazio

Per il Napoli, il momento della sfida contro la Lazio si avvicina sempre di più. Antonio Conte, mister del club azzurro, potrebbe cambiare la formazione, portando una ventata di novità. Per il momento, i tecnici stanno facendo ancora le loro valutazioni.

Ciò che è certo, è che per ora una parte dei giocatori che scenderanno in campo già è stata decisa. È stato confermato il blocco della squadra, che durante le ultime partite, ha dato prestazioni continue e di grandi calibro.

C’è qualcuno, però, che vuole alzarsi dalla panchina. Tra coloro che vogliono indossare la maglia di titolare, ci sono Alisson e Gutierrez. In difesa, invece, a scalpitare c’è Beukema. Il calciatore olandese è entrato nel secondo tempo contro il Parma e ha dimostrato di essere pronto per giocare anche per più tempo.

Il Mister è consapevole che la Lazio darà filo da torcere al club partenopeo. La partita si giocherà al Maradona. I tifosi azzurri, come al solito, faranno sentire il loro calore e la loro vicinanza.

Il prossimo periodo è pieno di impegni. Le rotazioni nella formazione sono, dunque, necessarie per non affaticare i giocatori e mantenere sempre alto il livello del gioco. Al contempo, bisogna procedere con cautela; senza cambiare radicalmente quell’assetto che ha permesso al Napoli di arrivare, verso la fine della stagione, ancora con la possibilità di alzare la coppa.