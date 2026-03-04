Napoli, Conte ritroverà nuovamente un esubero in squadra

giovedì, Marzo 5, 2026
Francesca Panico
Fonte Flickr

Il periodo di difficoltà del Wolfsburg non sembra destinato a terminare, o per lo meno, non a breve. Durante l’ultima partita, contro lo Stoccarda, la squadra tedesca ha subito un’ulteriore pesante sconfitta. Il team di Bauer è tornato a casa, a mani vuote e con il peso di aver perso 4-0.

L’ultimo match non è nient’altro che la ciliegina sulla torta. La grave disfatta non ha fatto nient’altro che aggravare ulteriormente la crisi del club, rendendolo inesorabilmente vicino alla retrocessione. Durante la partita, Jasper Lindstrom, giunto in prestito dal Napoli, ha giocato gli ultimi 28 minuti, più uno di recupero. Il centrocampista è entrato al 62’ e ha preso il posto di Hensel.

Il calciatore danese ha cercato la rete, solo una volta. Al 71’, ha tentato di fare gol, con un sinistro; ma con scarsi risultati. La palla, infatti, è finita tra le braccia del grande Alexander Nübel.

La sua ultima prestazione, priva di spessore, si è aggiunta ad una serie di omologhi interventi in campo. Dal suo arrivo estivo, Lindstrom non ha segnato un tiro in porta e non ha fatto alcun assist.

Ecco, quanto detto da “AreaNapoli.it” sul destino del centrocampista:” Il giocatore non sarà riscattato e farà ritorno al Napoli“. Spetterà, dunque, a Giovanni Manna riuscire a trovare una nuova collocazione al giocatore danese.

