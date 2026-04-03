Napoli, Conte in Nazionale? Chi lo sostituirà?

Antonio Conte, attuale mister del Napoli, ha firmato un contratto che lo lega al club partenopeo fino all’2027. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare. Le probabilità che Gennaro Gattuso, allenatore della Nazionale italiana, lasci il ruolo aumentano sempre di più. Tra i nomi in ballo per tale incarico, c’è anche quello di Antonio Conte, oltre che quelli di Massimiliano Allegri e di Roberto Mancini.

In passato, il mister del team azzurro ha più volte espresso la sua volontà di voler portar a termine l’intero ciclo al Napoli. Nonostante ciò, l’eventuale proposta della guida della Nazionale potrebbe cambiare i piani. La domanda che attanaglia i cuori dei tifosi attualmente è: chi prenderà il posto di Conte, nel caso in cui dovesse lasciare la panchina? Nella pentola, stanno bollendo 3 nomi.

In cima alla lista c’è Vincenzo Italiano. L’ex mister di squadre come la Spezia, Fiorentina ed il Bologna, ha un profilo che si sposa perfettamente con quello ricercato di Aurelio De Laurentiis. In più occasioni, il quarantottenne ha dimostrato di poter lavorare su squadre competitive e di portar a casa bei trofei.

Poi, c’è Thiago Motta che è alla ricerca di uno nuovo spazio che gli consenta di riscattarsi dal triste epilogo alla Juventus.

Infine, c’è Enzo Maresca. La sua esperienza al Chelsea ha colpito molto gli esperti di calcio. Oltre a loro, nel calderone ci sono tante altre alternative, come Simone Inzaghi, Raffaele Palladino e perché no, anche, Maurizio Sarri.