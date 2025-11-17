Napoli, Conte non recupera Gilmour. Modugno: “Sta facendo terapie”

Francesco Modugno di Sky Sport ha raccontato l’arrivo di Antonio Conte a Capodichino. Il tecnico ha cercato massima riservatezza, trascorrendo le ultime ore con la famiglia per ritrovare lucidità. Il momento resta complesso e il Napoli continua a mostrare una perdita di compattezza.

Il giornalista di Sky spiega che ora parte una fase fatta di confronti continui tra staff tecnico e medico. La gestione dei recuperi diventa centrale in vista dei prossimi impegni. Su Gilmour, Modugno riferisce che è ancora in terapia e difficilmente potrà essere convocato contro l’Atalanta.

“Conte è atterrato a Capodichino alle 11:45 più o meno, poi il trasferimento in van a Castel Volturno. Si va alla ricerca di una riservatezza per certi versi anche comprensibile. E’ stato con sé stesso, con i pensieri, con la famiglia che l’ha aiutato a staccare un po’ la spina e a rimettere le cose a posto. Il momento è complicato, lo sappiamo”.

“È un Napoli che ha perso compattezza. Si è lavorato anche nella settimana in cui non c’è stato: qui c’è Antonio Conte e si fa così. Il dato degli infortuni è importante e significativo e costringerà Conte a cercare nuovi equilibri tattici. Da ora inizia un lavoro fatto di confronti con lo staff tecnico, lo staff medico. Gilmour? Sta facendo terapie, difficilmente sarà a disposizione contro l’Atalanta”.