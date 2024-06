Napoli, Conte parla chiaro: sono tre i giocatori intoccabili

Il Napoli chiude con il passato e pensa al futuro, chiude con questa stagione disastrosa e pretende di risorgere dalle ceneri come una fenice. Come lo farà? De Laurentiis non ha mai avuto dubbi sulle capacità di Antonio Conte, il quale sta cercando di ricostruire pezzo per pezzo una squadra che manca di identità, sicuramente molto diversa da quella che ha conquistato lo scudetto.

Il patron del club segue a distanza tutto ciò che fa Conte, ascolta ogni suo consiglio, manca solo l’annuncio ufficiale. Contratti letti, approvati, manca la firma e il tweet di benvenuto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, per Conte ormai è fatta e sta già lavorando per modellare la squadra a sua immagine e somiglianza.

Gli intoccabili

Antonio Conte ha parlato chiaro: ci sono degli elementi considerati assolutamente intoccabili. Su di loro si costruirà il nuovo Napoli. Stiamo parlando di Kvaratskhelia, talento georgiano che il Psg segue con un certo interesse; Di Lorenzo, il quale però ha fatto sapere di voler lasciare il club, dunque, si dovrà trovare un accordo per fargli cambiare idea; Anguissa, finito nel mirino degli arabi pronti a pagarlo una fortuna.