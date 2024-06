Napoli, Conte porterà diversi giovani a Dimaro: D’Avino e Marchisano osservati speciali?

La stagione del Napoli inizierà il prossimo luglio con Antonio Conte in panchina. Nelle prossime settimane gli uomini di Antonio Conte inizieranno il ritiro di Dimaro e si rivedranno per la prima volta dopo stagione turbolenta. L’obiettivo è ritornare subito in Champions League e puntare allo Scudetto.

Prima dell’arrivo dei big, a Dimaro ci saranno i giovani, con il mister che vuole esplorare i ragazzi a disposizione della Primavera azzurra e mandati via in prestito in questa stagione per farli crescere.

Tra i nomi più gettonati ci sono sicuramente Ambrosino e D’Agostino, attaccante ed esterno offensivo classe 2003, Marchisano (esterno destro), D’Avino (difensore centrale), Spavone e Russo (centrocampisti.

Un coppia di calciatori che potrebbero fare comodo a Conte sono i giovani D’Avino e Marchisano. Su quest’ultimo il Napoli punta forte tanto che lo scorso anno ha deciso di fargli firmare il suo primo contratto da professionista. Con Conte sarà difficile ma il mister ha intenzione di fare un Napoli forte e che possa puntare anche su calciatori giovani provenienti dal settore giovanile.