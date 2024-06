Napoli, Conte porterà Lorenzo Sgarbi in ritiro: o resterà in squadra o andrà in prestito al Bari

In casa Napoli da diverso tempo si presta particolare attenzione ai giovani talenti da reclutare e far crescere a livello professionale. Questa volta la nuova stella di proprietà dei partenopei è stato in forza all’Avellino. Si chiama Lorenzo Sgarbi e fino a questo momento è stato tra i grandi protagonisti.

Classe 2001, originario di Bolzano, è di proprietà del Napoli ma dalla scorsa estate è in prestito all’Avellino segnando sette reti.

Il Napoli lo ha reclutato grazie all’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo ha prelevato dall’Under 16 del Sudtirol, dopo l’esperienza alla Virtus Don Bosco, e lo ha pizzato nella Primavera azzurra permettendogli di vivere un’importante esperienza estiva sotto la guardia di Carlo Ancelotti. Si tratta sicuramente di uno dei profili più promettenti del panorama nazionale giovanile e non è da escludere la scalata in prima squadra nei prossimi anni.

LORENZO SGARBI A DIMARO: ANTONIO CONTE VUOLE VALUTARE IL GIOCATORE DURANTE IL RITIRO ESTIVO

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rivelato: “Antonio Conte e Giovanni Manna vorranno fare valutazioni su un giovane, ovvero Lorenzo Sgarbi, che ha fatto una buona stagione in Serie C da attaccante e poi da esterno. Vogliono capire, durante il ritiro a Dimaro-Folgarida, se potrà far parte della rosa dell’anno prossimo o andrà in prestito al Bari”.