Napoli, Conte potrebbe anche utilizzare la difesa a 4: i possibili acquisti del nuovo allenatore

Antonio Conte è il nome su cui Aurelio De Laurentiis non ha mai smesso di puntare. Il presidente partenopeo, dopo l’ingaggio di Manna, vuole iniziare un nuovo ciclo e l’ex Juventus è sicuramente l’uomo adatto.

Ma, come giocherebbe Antonio Conte con il Napoli? Il nuovo mister avrebbe l’opportunità di schierare anche la difesa a tre. Con Mazzarri, però, l’esperimento è fallito e per questo si potrebbe comunque optare per il classico 4-3-3 che ha sempre portato importanti risultati nel corso degli anni.

In porta potrebbe salutare Alex Meret. Al suo posto il Napoli potrebbe decidere di puntare sul ritorno di Elia Caprile e insieme con Łukasz Skorupski. In difesa sarà necessario trovare un sostituto di Juan Jesus, con Alessandro Buongiorno che rappresenta una grande soluzione e che potrebbe arrivare in azzurro per 40 milioni di euro.

A centrocampo, invece, il grande sogno sarebbe uno tra Sudakov e Koopmeiners. Anche in questo caso sarà necessario un investimento importante e superiore ai 40 milioni di euro.

In attacco, invece, sembra certa la partenza di Victor Osimhen. Conte potrebbe decidere di puntare su un attaccante di esperienza che conosce bene: Romelu Lukaku. Quest’ultimo è stato nel mirino del Napoli anche lo scorso anno. Cristiano Giuntoli, prima di andare alla Juventus, lo aveva individuato come possibile successore di Osimhen. In questo caso, una somma tra i 20 e i 25 milioni di euro potrebbero bastare.