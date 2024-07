Napoli, Conte potrebbe cambiare ruolo a Kvaratskhelia

Antonio Conte pretende il massimo dai suoi e non farà nessuna eccezione con il Napoli. Il tecnico, infatti, sta lavorando incessantemente per rilanciare la squadra e giocare un degno campionato. Il suo obiettivo è quello di puntare sulle colonne portanti come Khvicha Kvaratskhelia, secondo le ultime news del Corriere dello Sport.

Conte attende solo Kvara

Il tecnico attende il giocatore georgiano per il ritiro a Castel di Sangro, previsto per il 25 luglio, quando Kvaratskhelia avrà terminato le vacanze. Conte non vede l’ora di interagire con lui, discutere di strategie calcistiche e integrarlo nei sistemi offensivi della squadra che inizierà a plasmare a Dimaro Folgarida.

Nonostante l’assenza iniziale del suo talento principale, il nuovo allenatore intende avvicinarlo maggiormente alla porta per sfruttare le sue doti e la sua efficacia.

Il quotidiano sottolinea che, durante le vacanze di Kvaratskhelia, Conte sarà impegnato a creare una squadra capace di esaltare le qualità tecniche del georgiano. Kvaratskhelia avrà un ruolo versatile, spaziando dal centrocampo all’attacco.

Non sarà confinato solo come esterno o trequartista, ma “seguirà i movimenti della squadra”, spesso “supportando la prima punta” e fungendo da collegamento tra i reparti. Conte si aspetta da lui non solo creatività e incisività in zona gol, ma anche impegno difensivo, sacrificio e disponibilità al lavoro di squadra.